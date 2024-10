Ministério de Portos e Aeroportos avança com leilão para novo terminal no Porto de Santos

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) autorizou o avanço do leilão para a construção de um novo terminal de contêineres no Porto de Santos, em São Paulo. Denominado STS10, o projeto tem como objetivo aumentar a capacidade de movimentação de contêineres de 6 milhões para 9 milhões por ano, representando um crescimento de 50%. A proposta aprovada inclui a construção de quatro berços de atracação, superando a ideia inicial de três. O ministro Silvio Costa Filho ressaltou que o projeto foi desenvolvido após uma série de análises para identificar a melhor solução para o Porto de Santos, que é o maior do Brasil.

A ampliação da capacidade de movimentação deve contribuir para a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional, facilitando tanto a importação quanto a exportação. A licitação para o STS10 estava suspensa desde 2022, e a responsabilidade pela retomada do processo ficará a cargo da Autoridade Portuária de Santos (APS). Um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou que o leilão fosse reiniciado em um prazo de 30 dias. Contudo, o ministério esclareceu que não seria viável cumprir essa exigência sem um novo projeto.

O estudo revisado do terminal deverá ser encaminhado ao TCU ainda neste ano, com a expectativa de que o leilão ocorra em 2025. Além do terminal de contêineres, há planos para a construção de um novo terminal de passageiros na mesma área, que atualmente recebe cerca de 1 milhão de turistas de cruzeiros anualmente. Essa iniciativa visa também melhorar a infraestrutura portuária e a experiência dos visitantes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

