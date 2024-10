Ministério do Bispo Bruno Leonardo reúne cerca de três mil pessoas na primeira edição do evento “Impacto Jovem”

O encontro ocorreu na Igreja Batista do Avivamento Mundial, próximo ao Shopping da Gente, em Salvador.

Uma explosão de louvor e adoração marcou o Impacto Jovem , promovido pelo ministério do Bispo Bruno Leonardo.

O evento que aconteceu no último dia 29 / 09, com início, às 15h, na Igreja Batista Avivamento Mundial, próximo ao Shopping da Gente, em Salvador reuniu um público de três mil jovens.

O IMPACTO JOVEM

O evento foi promovido pelo ministério do Bispo Bruno Leonardo, ele que faz sucesso nas redes sociais, somente no YouTube possui mais de 28 milhões de inscritos e teve a produção da Conexão Produções, que reuniu vários cantores e bandas Gospel do Brasil: Lukas Agustinho, Misaias Oliveira, Tirza Almeida, Samba Pra God, Lorena Souza, Léo Oliveira, dentre outros.

O líder de jovens da Igreja Batista do Avivamento Mundial, Lucas Mota, falou sobre a proposta da iniciativa:

“A primeira edição do impacto Jovem tem um significado muito importante para o nosso ministério, profetizamos que uma juventude está se levantando em Salvador para trazer um avivamento para os jovens dessa cidade que precisam muito de Deus. “