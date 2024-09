Ministério dos Transportes anuncia que fará mais cinco leilões de concessão rodoviária até o final do ano

O Ministério dos Transportes anunciou a realização de pelo menos cinco leilões de concessões rodoviárias até o final do ano, conforme informações do ministro Renan Filho. O primeiro leilão está agendado para a Rota do Zebu, que abrange a BR-262 em Minas Gerais, e ocorrerá no dia 31 de outubro. Além disso, em dezembro, estão programados mais quatro leilões, incluindo os lotes 3 e 6 das Rodovias do Paraná, a Rota Verde, que envolve a BR-060 e a BR-452 em Goiás, e a Rota da Celulose, que compreende a BR-262, a BR-267 e algumas estradas estaduais. Para o primeiro semestre de 2025, o governo planeja realizar mais seis leilões de rodovias. A relicitação da Concer, que abrange o trecho da BR-040 entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro, será a primeira a ocorrer. Em seguida, estão previstos leilões para a Rota Agro Norte, que inclui a BR-364 em Rondônia, além de outras rotas que vão de Rondonópolis a Vilhena e de Vilhena a Cuiabá, além dos lotes 4 e 5 do Paraná.

O vice-presidente Geraldo Alckmin enfatizou a relevância de aumentar os investimentos no Brasil, ressaltando que isso pode impulsionar a produtividade e a competitividade do país. Ele argumentou que a melhoria na infraestrutura rodoviária, com a duplicação de estradas, pode contribuir para a diminuição de acidentes, além de gerar empregos e promover obras essenciais. Essas iniciativas de concessão visam não apenas a modernização das rodovias, mas também a atração de investimentos privados, que são fundamentais para o desenvolvimento da infraestrutura nacional.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA