Ministério irá analisar dados do Inpe após recorde de desmatamento

O Ministério do Meio Ambiente anunciou, nesta sexta-feira (5/5), que irá analisar os alertas de desmatamento identificados pelo Deter, programa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A medida é adotada após o Cerrado registrar recorde nos índices de devastação.

“Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima determinou rigorosa apuração dos alertas identificados pelo Deter, a fim de verificar se foram desmatamentos autorizados pelos estados, visto que compete a eles emitir autorizações de supressão de vegetação nativa”, pontuou a pasta em nota divulgada.

No acumulado do ano, os alertas de desmatamento registraram 2.133 km² de caatinga destruídos. Apenas no mês de abril o Deter registrou 709 km² derrubados.

Além da verificação dos dados do Deter, o ministério também pediu uma ação imediata do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para embargar as áreas que foram desmatadas sem autorização dos órgãos de controle.

“Essas ações se somam ao esforço empreendido pela atual gestão em reduzir o desmatamento no país”, acrescentou a pasta.

Para tentar controlar o desmatamento no Cerrado, o Ministério do Meio Ambiente anunciou que em julho a pasta irá iniciar a atualização do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado (PPCerrado).

“Permitirá a ampliação e intensificação dos esforços do governo federal, em parceria com os governos estaduais e a sociedade, para combater o desmatamento no bioma”, acrescentou o Ministério do Meio Ambiente.