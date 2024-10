Ministério Público da Bahia dá posse a 30 novos promotores de Justiça

Primeira colocada no concurso, a promotora de Justiça Karolyne Colino Santana, em nome da turma, afirmou o compromisso com a missão constitucional do MP. “Um novo ciclo se inicia. A partir de hoje, de acordo com a Constituição, seremos defensores da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Mas, colegas, que nós sejamos muito mais que isso. Que este seja o início de uma trajetória marcada pela dedicação e pela busca incansável de uma sociedade mais justa e igualitária. Que a humildade, a solidariedade e o amor pelo próximo sempre nos acompanhem em cada atuação, audiências, júris, reuniões e, principalmente, todas as vezes que qualquer cidadão bater à porta do nosso gabinete”, afirmou.

Com a posse, o MP-BA chega agora a um total de 553 promotores em todo o estado, sendo 347 no interior e 206 na capital. Os novos membros são convocados do concurso de 2022, cujo resultado final foi homologado no último dia 26 de agosto, e atuarão no interior da Bahia.

Ela também falou da homenagem a Cristiano Chaves, que faleceu em novembro de 2023. “Partiu cedo, deixando um legado que marcará para sempre não apenas o Ministério Público da Bahia, mas o Brasil inteiro. Nossa turma carregará o seu nome, como um singelo gesto de gratidão e admiração”, disse.

Durante o evento, o promotor empossado Wladmir de Sousa Jesus entregou a placa de homenagem a Cristiano Chaves à viúva Gabriela Almeida, com o registro: “Seu legado e inestimáveis contribuições ao Direito Civil, especialmente nas áreas de Direito das Famílias e Sucessões, inspiram e elevam o nível da Justiça e da educação jurídica”.

O juramento foi realizado pelo novo promotor Leonardo Rodrigues de Godoy. O presidente da Associação do Ministério Público da Bahia (Ampeb), promotor de Justiça Marcelo Miranda, também deu as boas-vindas aos ingressos e destacou que aumenta a responsabilidade vinda com o cargo pela necessidade de honrar o nome diferenciado de Cristiano Chaves.

A sessão solene também contou com a presença dos integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça do MP-BA, formado por 61 membros; do vice-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, João Bosco de Oliveira; da procuradora-geral do Estado, Bárbara Carmadelli; da procuradora-geral de Justiça Adjunta Norma Cavalcanti; da subcorregedora-geral do MP Márcia Guedes; do conselheiro nacional de Justiça João Paulo Schoucair; do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Marcus Presídio; do procurador-geral do Município de Salvador, Eduardo Vaz Porto; da ouvidora interina do MPBA Marília de Campo Souza; do procurador-chefe do Trabalho Maurício Ferreira Brito; do presidente da Associação do Ministério Público da Bahia (Ampeb), Marcelo Miranda; da procuradora da República Melina Flores; procurador do MP de Contas, Marcel Santos; secretária-geral da OAB, Esmeralda Oliveira; do secretário-geral do MP, promotor de Justiça André Lavigne; do chefe de Gabinete, promotor de Justiça Fabrício Patury e do corregedor administrativo, promotor de Justiça Roberto Gomes.