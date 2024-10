Ministério Público da Suécia confirma investigação por estupro, mas não cita Mbappé

Kylian Mbappé se viu envolvido em mais uma polêmica extracampo nesta semana. Jornais da Suécia, onde o jogador do Real Madrid esteve na semana passada, afirmaram que ele foi citado numa investigação de agressão sexual em Estocolmo. O atacante francês nega a acusação. Nesta terça-feira (15), o Ministério Público da Suécia confirmou que há uma investigação aberta sobre abuso sexual, mas não citou o nome do atleta da França. “Após as informações da imprensa sobre um suposto estupro em Estocolmo, a promotoria pode confirmar que uma denúncia de estupro foi apresentada à polícia”, afirmou o MP em comunicado.

“Estou liderando a investigação, posso confirmar. Dizem que o crime foi cometido em 10 de outubro no centro de Estocolmo. Não direi mais nada neste momento”, disse a promotora Marina Chirakova. Mbappé esteve em Estocolmo na semana passada, durante a Data Fifa, na qual não foi convocado pela seleção francesa. Ele está se recuperando de lesão sofrida no Real Madrid. O jogador foi flagrado pelo jornal Aftonbladet numa casa noturna, o que gerou críticas por parte da torcida e da imprensa francesa.

Ainda na segunda, o jogador veio a público para negar qualquer crime ou denúncia. “Notícias falsas! Está ficando tão previsível, um dia antes da audiência, como se fosse por acaso”, escreveu Mbappé em suas redes sociais. Na mensagem, o atacante faz referência a uma audiência que terá na Justiça para resolver uma pendência financeira com o Paris Saint-Germain. Jogador e clube estão em litígio por conta de salários e bônus cobra do atleta.

