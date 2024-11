Ministério Público de São Paulo denuncia desmanches e centros de reciclagem ligados ao crime organizado

O Ministério Público de São Paulo apresentou uma denúncia contra 26 indivíduos acusados de envolvimento em atividades criminosas na região da Cracolândia, localizada no centro da cidade. As investigações revelaram que desmanches e centros de reciclagem estavam sendo utilizados ilegalmente para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas, todas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Entre os denunciados, três já se encontram presos. A operação, realizada em agosto, contou com a colaboração de agentes da Guarda Civil Metropolitana, que também foram identificados e detidos.

As investigações detalharam que os ferros-velhos envolvidos no esquema utilizavam corotes como moeda de troca por materiais de reciclagem. Além disso, foi descoberto que usuários de drogas na Cracolândia estavam sendo explorados sexualmente para sustentar seu vício na área. O Ministério Público destacou o papel de Leonardo Monteiro Moja, conhecido como Léo do Moinho, cuja favela é apontada como a principal fornecedora de drogas para a região.

O caso ainda está em andamento, com o Ministério Público monitorando de perto os desdobramentos. A situação na Cracolândia continua crítica, com um fluxo significativo de usuários de drogas na região central de São Paulo. As autoridades afirmam que estão empenhadas em desmantelar a rede criminosa e reduzir a criminalidade na área, buscando soluções para um problema que afeta não apenas a segurança pública, mas também a saúde e o bem-estar dos cidadãos.

*Com informações de David de Tarso

*Reportagem produzida com auxílio de IA