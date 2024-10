Ministério Público denuncia Maníaco da Mooca, que atacou sete mulheres em São Paulo

O Ministério Público de São Paulo apresentou uma denúncia formal contra o indivíduo conhecido como Maníaco da Mooca. Este homem é acusado de ter atacado pelo menos sete mulheres na zona leste da capital paulista, criando um clima de medo e insegurança na região. As investigações revelaram que o acusado abordava suas vítimas de maneira agressiva, forçando-as a entrar em um carro sem placas. Uma vez dentro do veículo, ele tentava extorquir senhas bancárias e realizar transações financeiras, como transferências via Pix e empréstimos. Em um dos incidentes mais alarmantes, uma mulher foi ameaçada com uma faca antes de ser levada para o carro.

A Promotoria de Justiça Criminal de São Paulo, ao apresentar a denúncia, também solicitou a prisão preventiva do acusado. As investigações indicam que ele é um dependente químico, e que os crimes eram cometidos com o objetivo de sustentar seu vício em drogas. Até o momento, não há relatos de abuso ou agressões sexuais por parte das vítimas, o que levou o Ministério Público a enquadrar o caso como extorsão. A prisão preventiva é vista como uma medida necessária para impedir que o acusado continue a representar uma ameaça à comunidade. Apesar da gravidade dos ataques, há um alívio parcial no fato de que todas as vítimas conseguiram escapar sem sofrer perdas financeiras.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA