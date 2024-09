Ministério Público do RJ livra Carlos Bolsonaro de rachadinha

Igo Estrela/Metrópoles

1 de 1 Carlos Bolsonaro – Foto: Igo Estrela/MetrópolesO Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou denúncia, no dia 5 de setembro, a sete funcionários e ex-funcionários do gabinete de Carlos Bolsonaro na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Carlos, que também era alvo de investigação, se livrou da denúncia.

Foram denunciados Juciara da Conceição Raimundo Cunha, Regina Célia Sobral Fernandes, Andrea Cristina da Cruz Martins, Jorge Luiz Fernandes, Thiago Medeiros da Silva, José Francisco dos Santos e Alexander Florindo Baptista Júnior.

