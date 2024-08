Ministério Público do Trabalho investiga responsabilidade da Voepass no acidente aéreo em Vinhedo

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu uma investigação para apurar a responsabilidade da Voepass Linhas Aéreas, anteriormente conhecida como Passaredo., no acidente aéreo que ocorreu em Vinhedo (SP) nesta sexta-feira (9), resultando na morte de quatro trabalhadores da companhia. O procurador Marcus Vinícius Gonçalves determinou a abertura imediata do procedimento. Em sua decisão, ele destacou a necessidade de investigar a lesão a direitos sociais relacionados à segurança no trabalho e buscar medidas para evitar futuros acidentes semelhantes. Como parte da investigação, o procurador solicitou à Voepass que apresente as Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT) e os contratos de trabalho dos quatro tripulantes falecidos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Também foram expedidos ofícios ao Departamento de Polícia Federal de Campinas para obter informações iniciais sobre a investigação, e à Força Aérea Brasileira (FAB) e à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para fornecer atualizações sobre o acidente. A investigação será conduzida pela sede do MPT em Campinas, que abrange a área onde a aeronave caiu. O voo 2283 da Voepass partiu de Cascavel, no interior do Paraná, com destino a Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Durante o percurso, o avião turboélice ATR-72 caiu em um condomínio residencial no bairro Capela, em Vinhedo, resultando na morte de 58 passageiros e 4 tripulantes, totalizando 62 vítimas. Este acidente é considerado o mais grave registrado na aviação civil desde 2007.