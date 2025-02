Ministério Público vai investigar as causas do incêndio na fábrica de óleo no RJ

O Ministério Público do Rio de Janeiro investigará as causas e consequências do incêndio que atingiu um galpão de óleo combustível, no último sábado (8), na Ilha do Governador. Um relatório técnico será solicitado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Segundo o jornal O Globo, o Inea identificou resíduos oleosos, em decorrência do carregamento do material. As responsabilidades do incidente também serão apuradas pela Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio da Capital.