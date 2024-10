Ministério russo sofre ataque cibernético durante cúpula dos Brics

Na manhã desta quarta-feira (23), o Ministério das Relações Exteriores da Rússia foi alvo de um ataque cibernético durante a cúpula dos Brics, que está ocorrendo em Kazan. A porta-voz do ministério, Maria Zakharova, informou que o incidente foi de grande magnitude e que os ataques DDoS foram utilizados. O site do ministério apresentou instabilidades, mas a origem do ataque não foi detalhada, embora a Ucrânia seja considerada uma suspeita, dada a situação de conflito que se arrasta desde 2022. Em resposta ao ataque, as autoridades de Kazan intensificaram as medidas de segurança na cidade.

Ruas foram fechadas e a presença de forças armadas, incluindo soldados e policiais, foi ampliada, especialmente nas proximidades da estação de trem. Essa ação visa garantir a segurança dos participantes da cúpula e da população local. Além disso, o aeroporto de Kazan já havia enfrentado incidentes relacionados a drones, o que elevou as preocupações sobre possíveis ameaças terroristas na região. A situação exige vigilância redobrada, considerando o contexto tenso em que se realiza o evento internacional. As autoridades russas estão monitorando a situação de perto, enquanto a cúpula dos Brics prossegue.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira