Ministra Anielle Franco denuncia assédio por Silvio Almeida

Almeida continua negando as alegações; organização Me Too Brasil também confirmou que recebeu relatos dos crimes

Ricardo Stuckert/Secom

Advocacia Geral da União (AGU) e a Controladoria Geral da União (CGU) se reuniram com os envolvidos para apurar os fatos



A ministra Anielle Franco, responsável pela pasta da Igualdade Racial, confirmou que foi vítima de assédio por parte do ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, em reunião com diversos ministros. O ministro, por sua vez, refuta as alegações, classificando-as como “ilações” e afirmando que se tratam de mentiras destinadas a prejudicá-lo. A organização Me Too Brasil também confirmou que recebeu relatos de assédio sexual que envolvem o ministro Almeida.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Em resposta a essas denúncias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que tomou conhecimento das acusações e enfatizou que qualquer pessoa que cometa assédio não deve permanecer no governo. A Advocacia Geral da União (AGU) e a Controladoria Geral da União (CGU) se reuniram com os envolvidos para apurar os fatos.

Ministros do governo relataram que já haviam recebido informações informais sobre as acusações, que chegaram ao conhecimento de Lula e da primeira-dama, Rosângela da Silva. O gabinete de Janja foi abordado para comentar a situação, mas até o momento não houve retorno sobre o assunto.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller