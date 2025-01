Ministra argentina pede a Conmebol que Sul-Americano Sub-20 não aconteça na Venezuela

A ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, expressou preocupações sobre a participação da seleção juvenil de futebol no Campeonato Sul-Americano Sub-20, programado para ocorrer na Venezuela a partir do dia 23 deste mês. Ela solicitou à Conmebol que reconsidere a escolha do país como sede do torneio, citando recentes tensões diplomáticas entre Argentina e Venezuela. Bullrich levantou a questão da segurança da equipe, indagando se a seleção sub-20 poderia ser alvo de ações hostis, afirmando: “Eles não podem tomá-la como refém?” As relações entre os dois países se deterioraram após o presidente venezuelano, Nicolas Maduro, fazer acusações de conspirações violentas contra o governo argentino, além de um incidente envolvendo um policial argentino detido na Venezuela.

A ministra enfatizou a necessidade de mudar a localização do torneio, afirmando que a Conmebol deve considerar essa possibilidade. O Campeonato Sul-Americano é crucial, pois oferece quatro vagas para o Mundial Sub-20, que será realizado no Chile. A Argentina está programada para estrear na competição no dia 24 de janeiro, enfrentando a seleção brasileira. Bullrich também fez uma comparação alarmante, questionando a diferença entre ter um jogador de futebol e um militar em um contexto de insegurança.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA