Ministra Kátia Arruda é eleita diretora da Escola Nacional de Formação de Magistrados do Trabalho

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho elegeu e deu posse, nesta segunda-feira (14), à nova direção e à nova composição do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (Enamat), para o biênio 2024-2026. A sessão foi a primeira dirigida pelo ministro Aloysio Corrêa da Veiga na presidência do TST.

A ministra do TST, Kátia Magalhães Arruda foi eleita diretora da Enamat, e o ministro Agra Belmonte será o vice-diretor. Integrarão o Conselho Consultivo os ministros José Roberto Freire Pimenta e Hugo Scheuermann, a ministra Delaíde Miranda Arantes, as desembargadoras Ana Paola Santos Machado Diniz (TRT da Bahia) e Bianca Bastos (TRT de São Paulo) e o juiz Tiago Mallmann Sulzbach, da 2ª Vara do Trabalho de Bagé, Rio Grande do Sul.

Na mesma sessão, o ministro Alexandre Ramos foi eleito diretor do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho (Cefast), com a recondução dos ministros Dezena da Silva e Alberto Balazeiro para o Conselho de Administração.