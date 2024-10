Ministra Margareth Menezes defende criação de novos circuitos no Carnaval de Salvador: “Questão necessária”

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, defendeu a ampliação dos circuitos do Carnaval de Salvador, nesta terça-feira (8), durante cerimônia de entrega do Projeto de Lei que autoriza a criação da Bahia Filmes, empresa audiovisual do estado. Em coletiva de imprensa, a ministra citou as novas gerações como um dos motivos para mudança

Ao ser questionada sobre sua opinião a respeito da mudança de área do Carnaval para a orla marítima soteropolitana, Margareth defendeu uma ampliação nos circuitos devido ao crescimento turístico da Bahia. “A gente não tem como alargar. O que seria bom é se a gente pudesse passar o trator ali na Barra, abrir mais. Vai chegar um momento que a gente, querendo ou não, vai precisar haver uma ampliação”, defendeu.

“Tem uma nova geração chegando, a gente não vai jogar as pessoas que já fizeram o caminho para fora. Então a gente tem que pensar nesse aspecto, não é só uma questão de querer ou não, não é a questão política, é uma questão necessária”, completou a ministra.