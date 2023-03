Ministra Simone Tebet tenta aumentar adesão da população ao Censo do IBGE

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, participou do lançamento da ação Favela no Mapa, na comunidade Heliópolis, em São Paulo, neste final de semana e fez um apelo aos moradores de comunidades carentes brasileiras para facilitarem o acesso dos recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O objetivo da ação é fazer com que mais moradores de favelas respondam ao questionário do Censo Demográfico 2022. Em São Paulo, 17% dos moradores de comunidades não responderam ao Censo. No Rio de Janeiro, o número é de 9%. A ação foi realizada pelo IBGE em parceria com a Central Única das Favelas e com o Data Favela. Tebet fez um apelo para que as pessoas abram as portas de casa para os recenseadores e disse que o governo federal tem que combater nos próximos quatro anos o negacionismo em relação ao Censo e também as fakes news. Segundo ela, muitas pessoas não abrem as portas de casa para os recenseadores por falta de informação. Tebet ainda prometeu recursos ao IBGE, dizendo que, mesmo havendo pouco dinheiro disponível, que a instituição não ficará sem ser financiada. No projeto, os moradores das favelas passam a atuar como guias dos recenseadores, convencendo outros moradores que se negaram a responder à pesquisa e também levando o IBGE até eles. Quanto mais pessoas respondem ao Censo, mais fiel será o retrato do Brasil de hoje feito pelo IBGE, para que os governos federal, estaduais e municipais possam enviar recursos e fazer políticas públicas mais asssertivas para cada população e local. O Censo Demográfico 2022 está em fase final e de apuração.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini

