Ministro Alexandre de Moraes suspende nomeação de parentes do governador do Maranhão após denúncia

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (18), a suspensão das nomeações de cinco parentes do governador do Maranhão, Carlos Brandão, para o governo estadual, sob acusação de nepotismo.

Segundo informações da Agência Brasil, a decisão foi motivada por uma ação movida no STF pelo partido Solidariedade para derrubar as nomeações. Na denúncia, o partido alegou que 14 parentes do governador foram colocados no governo de forma ilegal.

Ao analisar a questão, Moraes concedeu parcialmente a liminar para afastar somente cinco parentes que estão irregulares. Em relação aos demais citados no processo, o ministro entendeu que as nomeações estão dentro da lei.