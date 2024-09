Ministro André Mendonça se opõe à ampliação do foro privilegiado no STF

Julgamento é votado de forma remota, pelo plenário virtual nesta sexta-feira (20)

O ministro André Mendonça, integrante do Supremo Tribunal Federal (STF), manifestou sua posição contrária à proposta de ampliar o foro privilegiado para crimes cometidos durante o exercício do cargo, mesmo após a sua saída. O julgamento, que já possui uma maioria de votos favoráveis à extensão, foi reiniciado após uma pausa que ocorreu em abril deste ano. Mendonça defende que essa ampliação fere a jurisprudência vigente do STF e, até que uma decisão final seja alcançada, ele continuará a relatar os casos sob sua responsabilidade. Atualmente, ele é o responsável pela investigação do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

O ministro ressalta que a proposta de estender o foro privilegiado após o término do mandato contraria princípios fundamentais, como a igualdade e o direito ao juiz natural. Essa nova interpretação pode ter repercussões significativas em processos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Caso essa interpretação seja confirmada, investigações que estavam sob a alçada da Justiça Federal, relacionadas à atuação de Bolsonaro enquanto presidente, poderão ser reencaminhadas ao STF. A decisão do tribunal pode, portanto, influenciar diretamente a condução de casos que envolvem figuras políticas de destaque.

