Ministro da Agricultura cumpre agenda com empresários chineses e defende presença dos irmãos Batista

Carlos Fávaro é o único ministro que está no país asiático após o adiamento da viagem do presidente Lula por motivos de saúde

Reprodução/TV Brasil

Na China, o ministro da Agricultura deu uma entrevista coletiva com jornalistas



O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, conversou com jornalistas neste domingo, 26, em Pequim, na China. Ele é o único ministro que está no país asiático após o adiamento da viagem do presidente Lula (PT) por motivos de saúde. Fávaro destacou que, apesar da ausência do chefe de Estado, a agenda de encontros empresariais foi mantida e que contratos serão anunciados antes do final da viagem: “Está todo mundo reajustando as agendas, aguardando o restabelecimento do presidente, e fica a critério do governo Chinês marcar a nova data (…) A recomendação era que nós continuássemos a agenda e cumpríssemos tudo aqui o mais rápido possível”. Na coletiva, o ministro ainda defendeu a presença dos irmãos Joesley e Wesley Batista, executivos do Grupo JBS, na comitiva do governo brasileiro na China. Ambos foram presos no passado em ações da Lava Jato. Apesar do adiamento da viagem do presidente, o governo tem se esforçado para manter os compromissos previstos na agenda. Nesta segunda-feira, 27, está programado um evento promovido pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri). Na quarta-feira, 29, a perspectiva é de uma reunião com empresários chineses.

*Com informações da repórter Camila Yunes