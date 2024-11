Ministro da Educação anuncia que divulgação do gabarito do Enem será antecipada

O gabarito oficial do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024, inicialmente previsto para ser divulgado em 20 de novembro, será antecipado. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, neste domingo (10). De acordo com o ministro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) definirá e divulgará a nova data para a publicação dos gabaritos nesta semana. Neste domingo (10), o Enem chegou ao fim com a aplicação das provas de ciências da natureza (física, química e biologia) e matemática, completando a segunda etapa do exame.

Segundo o balanço do Inep, 69,4% dos mais de 4,3 milhões de candidatos compareceram, registrando uma abstenção de 30,6%. No primeiro dia de provas, realizado em 3 de novembro, o percentual de ausentes foi de 26,6%. Durante a aplicação, não foram registrados incidentes graves que afetassem o andamento do exame. O Inep relatou que 1.925 candidatos foram eliminados por desrespeitar normas, como o uso de dispositivos eletrônicos, e que ocorreram 1.037 situações logísticas, como emergências médicas e quedas de energia.

Para os candidatos que não puderam fazer a prova por motivos previstos no edital, será possível solicitar a reaplicação entre os dias 11 e 15 de novembro, com nova aplicação marcada para 10 e 11 de dezembro. Os resultados finais do Enem, com as notas individuais, serão divulgados em 13 de janeiro de 2025. Esses resultados são fundamentais para o ingresso no ensino superior, sendo utilizados por instituições públicas e privadas, além de servirem como critério para programas como o ProUni e o Fies.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA