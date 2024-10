Ministro da Educação denuncia vídeo de vereador de Fortaleza maltratando porco

O vereador de Fortaleza (CE) Inspetor Alberto (PL) gravou um vídeo maltratando um porco para provocar Evandro Leitão (PT), recentemente eleito prefeito da capital cearense. A gravação foi denunciada, em uma postagem, pelo ministro da Educação, Camilo Santana, que é uma liderança petista no Estado. “Você vai para a panela, venha. Você vai, você vai para a panela Vai, se aguenta aí. (Evandro) Leitão, seu desgraçado, você vai para a panela dia 27. Me aguarde, você vai me ver aí. Vou comer você bem assadinho, seu bosta”, disse Alberto. Na imagem ele aparece puxando o animal pelas orelhas.

“Mais um absurdo do vereador de Fortaleza, apoiador de André. Mais um ato criminoso. Violência não!”, afirmou o ministro da Educação em postagem feita na tarde deste domingo (27). A postagem original, feita por Alberto, foi deletada das redes sociais do vereador. Essa não é o primeiro ataque de Alberto contra Leitão. Na quarta-feira (23), o vereador publicou outro vídeo afirmando que o candidato do PT deveria “preparar o caixão”. O petista registrou boletim de ocorrência e o caso está sendo apurado pelo 2º Distrito Policial (DP) da PC-CE como crime de ameaça.

Em 2021, Alberto foi condenado a pagar R$ 5 mil por atirar com uma pistola contra uma foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O episódio ocorreu em 2019, quando ele divulgou um vídeo nas redes sociais efetuando os disparos. “Para não tirar a vida de ninguém. Bota uma foto e descarrega. Babau. Sai toda a raiva”, disse ele na publicação.

Alberto foi eleito para o segundo mandato como vereador no último dia 6, após conquistar 7.913 votos (0,57% dos votos válidos). A página do político na Câmara de Vereadores de Fortaleza diz que ele tem imagem “atrelada” ao deputado federal André Fernandes (PL), que disputou o segundo turno contra Leitão neste domingo. O site também destaca que as bandeiras do mandato dele são direcionadas com os posicionamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Veja o vídeo: