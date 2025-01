Ministro de Israel critica governo brasileiro após investigação contra soldado

No último domingo (05), o ministro de Israel, Amichai Chikli, expressou sua desaprovação em relação à investigação que envolve o militar Yuval Vagdani, que se encontrava de férias no Brasil. Chikli descreveu essa ação como uma “desgraça para o governo brasileiro”. A investigação foi iniciada pela Polícia Federal, em resposta a um pedido da Justiça, após uma solicitação da Fundação Hind Rajab (HRF), que se dedica a monitorar possíveis crimes contra a humanidade na Faixa de Gaza.

Chikli, titular da pasta de combate ao antissemitismo, argumentou que a HRF tem vínculos com o terrorismo e que as alegações feitas contra Vagdani são infundadas, caracterizando-as como uma tentativa de perseguição. “Pesquisas do nosso ministério revelaram que os líderes da organização têm apoiado consistentemente o Hezbollah, o Hamas e outros grupos terroristas que buscam a destruição de Israel e o assassinato de israelenses”, escreveu. Ele enfatizou que essa situação não afeta apenas o militar, mas também todos aqueles que se opõem ao terrorismo.

O ministro israelense fez um apelo ao deputado Eduardo Bolsonaro em carta para que se pronuncie contra o que considera uma injustiça.”Peço-lhe, como amigo de Israel e do povo judeu, que levante uma voz clara e resoluta contra essa injustiça — uma injustiça que não se dirige apenas a um soldado israelense, mas a todos aqueles que se opõem ao terrorismo”, escreveu o ministro ao deputado do PL.

Estabelecida no ano passado por um grupo de advogados e juristas, a Fundação Hind Rajab, com sede na Bélgica, tem como principal propósito identificar e acusar soldados israelenses em outros países, visando sua prisão e condenação por crimes de guerra. A abertura da investigação gerou reações intensas, tanto no Brasil quanto em Israel, refletindo a complexidade das relações entre os dois países em meio a um contexto de tensões geopolíticas.

“O fato de que o Judiciário brasileiro, sob o apoio do presidente Lula, acolha indivíduos com visões tão extremas — especialmente enquanto nos aproximamos do 80º aniversário da libertação de Auschwitz — é uma desgraça para o governo brasileiro”, expressou Amichai Chikli.

Now, let’s continue with his co-founder, @Karim Hassoun:

1. On December 9, 2023, Hassoun wrote: “I condemn Hamas for taking only 100 hostages instead of 500 or 1,000.”

2. He was born in southern Lebanon and now resides in Belgium. Active within the local Muslim community, he… pic.twitter.com/wFBfGzEjYd

— עמיחי שיקלי – Amichai Chikli (@AmichaiChikli) January 5, 2025

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira