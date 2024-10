Ministro de Lula chora ao comemorar vitória do PT contra PL na eleição

O ministro da Educação, Camilo Santana, chorou ao comemorar a vitória do candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, neste domingo (27/10).

O petista ganhou uma disputa acirrada contra o deputado federal bolsonarista André Fernandes (PL), por 50,38% dos votos a 49,62%.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 O ministro Camilo Santana chorou ao lado de Evandro Leitão 2 de 4 Evandro e André estavam na disputa Reprodução/TV Verdes Mares 3 de 4 O ministro Camilo Santana também está na fila Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto 4 de 4 Ministro da Educação foi cabo eleitoral em Fortaleza Metrópoles

Durante discurso da vitória na noite de domingo, o titular do MEC chorou ao lado de Evandro, enquanto agradecia os eleitores pelos votos.

“Eu quero agradecer a Deus, ao povo de Fortaleza. E dizer que o que eu puder fazer para que seja Evandro seja melhor prefeito dessa cidade, eu vou fazer”, disse o ministro, visivelmente muito emocionado.

A eleição em Fortaleza foi uma das mais emblemáticas do país no segundo turno. Isso porque o PT de Lula protagonizou embate direto com o PL de Bolsonaro.

Como noticiou a coluna, até o mesmo o PDT, que é base de Lula, se dividiu na disputa. Uma parte da sigla apoiou André Fernandes e a outra, Evandro Leitão.

Participação de Camilo

O ministro da Educação foi o principal fiador e cabo eleitoral da candidatura de Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza na a eleição de 2024.

O chefe do Ministério da Educação do governo Lula participou de diversos atos na capital cearense e chegou a tirar férias para ajudar Evandro.

Fontes ouvidas pela coluna avaliam que a vitória de Evandro “cacifa” Camilo nacionalmente, ajudando nos possíveis planos presidenciais dele.

O ministro da Educação governou o Ceará por oito anos (2014-2022) e conseguiu fazer um sucessor do próprio PT nas eleições de 2022.