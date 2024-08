Ministro de Lula deseja melhoras a presidente da bancada evangélica

Vinícius Schmidt/Metrópoles

1 de 1 Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, representa o presidente Lula na cerimônia – metrópoles – Foto: Vinícius Schmidt/MetrópolesO ministro da articulação política de Lula (PT), Alexandre Padilha, foi às redes sociais neste domingo (25/8) desejar a recuperação do deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM), presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Mais conhecida como bancada evangélica, o grupo é um dos mais estratégicos no Congresso Nacional e o governo petista tem buscado aproximação com o grupo.

“Desejo uma pronta recuperação. Que todos possamos nos unir em orações e pensamentos para sua plena saúde e bem-estar”, escreveu Padilha.

Veja a publicação:

Gostaria de expressar minha solidariedade e somar-me às orações ao deputado federal Silas Câmara (@silascamara_), coordenador da bancada evangélica, que passou por uma cirurgia de emergência ontem.

Desejo uma pronta recuperação. Que todos possamos nos unir em orações e…

— Alexandre Padilha (@padilhando) August 25, 2024

Câmara passou por cirurgia de emergência na manhã de sábado (23/8), devido a grave insuficiência cardíaca. Ele está internado no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

Em nota, a Frente Parlamentar Evangélica comunicou que o deputado está em observação nas próximas 48 horas, para avaliação da resposta a cirurgia e definição dos próximos passos. A bancada também pediu preces para a melhora do quadro de saúde do parlamentar.

