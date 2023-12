Ministro de Lula rebate fala de líder do MST sobre reforma agrária

João Stédile havia dito que o ano de 2023 foi o “pior da história” para as famílias assentadas; já Paulo Teixeira diz que foi o melhor desde 2015

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira Sérgio Lima/Poder360 11.out.2023

PODER360 27.dez.2023 (quarta-feira) – 20h08



O ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) rebateu o líder do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), João Pedro Stédile, ao afirmar que 2023 foi o ano com maior número de famílias assentadas no Brasil desde 2015. O ativista havia dito em uma mensagem de Natal que o 1º ano do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria sido o “pior da história” neste aspecto para o grupo.

“Nós retomamos a reforma agrária que estava paralisada desde 2015. Assentamos 7.200 famílias e regularizamos outras 40.000 em 2023. Este é o maior número desde a paralisação. Inexistiam recursos no orçamento deixado para este ano e ele ainda é modesto em 2024. Aí reside a crítica do Stédile”, disse Teixeira em entrevista ao jornal O Globo.

O ministro do Desenvolvimento Agrário declarou que entre as estratégias que devem ser adotadas no ano que vem está a destinação de terras que atualmente compõem o estoque do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e áreas públicas destinadas para a reforma agrária.

Teixeira sinalizou que também serão utilizadas terras transferidas de grandes devedores da União, assim como aquelas que forem desapropriadas para reforma agrária.

CRÍTICAS DE STÉDILE Em vídeo publicado nas redes sociais com um balanço do ano, João Pedro Stédile declarou: “Em termos de famílias assentadas [2023] é o pior ano de todos os 40 do MST. Mas nós compreendemos. Faz parte da luta. Dizemos, inclusive, que o avanço da reforma agrária popular não se mede mais por hectares, mas por ideias, conquistas políticas e sociais”, declarou.

No vídeo, Stédile diz “compreender” a demora do governo Lula com a reforma agrária. Ele faz críticas às gestões dos ex-presidentes Jair Bolsonaro (PL) e Michel Temer (MDB) para justificar a falta de avanços de assentamentos em 2023.

“Faltaram recursos, porque o orçamento era do governo passado, e de certa forma o Estado brasileiro, com a crise e com o desmonte que houve nos 6 anos de governos fascistas, impediu que agora a máquina se voltasse para as necessidades dos trabalhadores”, afirmou.

Assista (7min48s):