Ministro de Minas e Energia cobra Aneel sobre falhas da Enel em São Paulo

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assinou nesta segunda-feira (1º) um ofício em reunião com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em que solicita providências com relação ao histórico de falhas e transgressões da Enel em São Paulo. Diversas regiões de São Paulo têm registrado, de forma sistemática, episódios de descontinuidade do fornecimento de energia elétrica. Os mais recentes problemas ocorreram na região central da capital paulista no mês de março. Foram pelo menos quatro apagões consecutivos, que atingiram diversos bairros entre os dias 18 e 21, fechando lojas e restaurantes e provocando grandes perdas. A Enel espalhou geradores pela região para tentar minimizar os apagões, mas não eram suficientes para toda a demanda.

“Estamos assinando esse ofício considerando as muitas provas que temos hoje, considerando os reiterados descumprimentos da Enel com as questões levantadas. São diversas falhas na prestação dos serviços de energia elétrica, que tem demonstrado incapacidade de prestação dos serviços de qualidade à população. Por isso, na apuração, deve se considerar todas as possibilidades de punição à empresa”, destacou o ministro Alexandre Silveira.

O ministro destacou, ainda, a importância do papel da Aneel no processo de avaliação da atuação da Enel em sua área de concessão, eventualmente incluindo a declaração de caducidade. “Estamos extremamente atentos à qualidade do serviço de energia, além da tarifa, para que a gente possa dar prestar um serviço adequado não só à população, mas também criar as condições para o crescimento nacional, tão necessário ao combate à desigualdade”, finalizou Alexandre Silveira. Também participaram da reunião o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, e os diretores Ricardo Lavorato Tili, Agnes Maria de Aragão da Costa e Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva.

