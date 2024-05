Ministro de Minas e Energia diz que ‘Minha Casa, Minha Vida’ terá 100% de moradias com energia solar

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, disse durante a 3ª Reunião do Grupo de Trabalho de Transição Energética do G20, que 100% das moradias do programa “Minha Casa, Minha Vida” terão energia solar. O evento está acontecendo em em Belo Horizonte e vai até a quarta-feira (29). Segundo Silveira, o projeto será lançado na semana que vem pelos ministérios de Cidades e de Minas e Energia, com o objetivo de estimular o desenvolvimento da fonte no país e também estimular a criação de empregos e de “combater a desigualdade de forma verdadeira e sólida”, disse. Mesmo após ter contato a novidade, Silveira não detalhou mais informações acerca da tecnologia que será utilizada no programa. O ministro enfatizou que a transição energética não pode ser entendida apenas como um processo de substituição tecnológico. “O Brasil e o mundo precisam garantir que ela seja um novo modelo de desenvolvimento econômico e social”, afirmou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A presidência do Brasil no G20 tem o foco apontar ao mundo os desafios que precisam ser enfrentados para que essas transações se deem de forma justa, inclusiva e equilibrada. Já no Grupo de Trabalho, que é coordenado pelo MME, uma das diretrizes é de compartilhar informações e promover uma ação política coordenada para acelerar e ampliar os benefícios da transição energética para todo o mundo.

Uma das prioridades do Brasil, como presidente do G20, é a inclusão social e o combate à fome e à pobreza. “O tema energia está diretamente ligado ao desenvolvimento, tanto social quanto econômico”, finalizou Silveira para os participantes e convidados do G20.