Ministro de Minas e Energia pede mobilização da Prefeitura, Aneel e Enel contra chuvas em SP

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fez um apelo para que as equipes da Prefeitura de São Paulo, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Enel Distribuição São Paulo se mobilizem em resposta a previsões climáticas adversas entre os dias 18 e 20 de outubro. “Reitero meu entendimento exposto por meio do Ofício de 17 de novembro de 2023, em que manifestei ser premente e necessária a mobilização conjunta entre as equipes da Prefeitura de São Paulo, do Estado de São Paulo e das concessionárias de distribuição de energia elétrica no Estado de São Paulo” disse o ministro.

Essa ação visa garantir a segurança e a continuidade do fornecimento de energia elétrica durante o período de tempestades. O pedido do ministro abrange a fiscalização das concessionárias de distribuição de energia, com foco na prevenção de interrupções no serviço. Ele destacou a necessidade de medidas proativas para mitigar os impactos das condições climáticas, especialmente em relação à possibilidade de quedas de árvores que podem afetar a rede elétrica.

A Defesa Civil também emitiu alertas sobre a expectativa de fortes tempestades e ventos intensos em várias áreas do Estado de São Paulo. Diante desse cenário, a colaboração entre as equipes da Prefeitura, do Estado e das concessionárias se torna ainda mais crucial para garantir a segurança da população e a estabilidade do fornecimento de energia.

