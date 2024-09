Ministro decide que inquérito contra Silvio Almeida tramitará no STF

Divulgação/Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

O ministro do STF André Mendonça decidiu que o inquérito que investiga as denúncias de assédio sexual envolvendo o agora ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida deverão tramitar na Corte.

A decisão foi tomada pelo ministro após a Polícia Federal enviar um relatório com a apuração preliminar sobre as acusações contra o ex-ministro de Lula para que a Corte se posicionasse.

Ministra Anielle Franco foi uma das vítimas do suposto assédio de Silvio Almeida

Ela procurou um advogado para lhe ajudar no caso de assédio

Silvio Almeida foi denunciado por assédio sexual

Lula decidiu demitir Silvio Almeida após denúncias de assédio sexual

Silvio Almeida estava no governo desde o início do terceiro mandato de Lula

Silvio Almeida foi demitido na noite de sexta-feira (6/9)

Ministro Silvio Almeida

Lula quer uma mulher negra para o lugar de Silvio Almeida

A PF pediu que o STF avaliasse se investigação deveria tramitar sob a supervisão da Corte ou ser enviada para a primeira instância da Justiça, em razão de Almeida ser agora um ex-ministro.

As denúncias contra Silvio Almeida As denúncias de assédio sexual supostamente praticados por Silvio Almeida foram reveladas em 5 de setembro pelo Metrópoles, na coluna Guilherme Amado. O ministro foi demitido do cargo no dia seguinte.

Além de Anielle, as denúncias envolveram outras mulheres. Após o caso vir à tona, a Polícia Federal informou que abriria inquérito para apurar as denúncias e designou uma delegada para cuidar da investigação.

Silvio Almeida segue negando veementemente as denúncias. O agora ex-ministro dos Direitos Humanos tem dito ser alvo de uma armação de pessoas que querem prejudicar sua carreira.