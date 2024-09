Ministro Dias Toffoli é internado com broncopneumonia em Brasília

O Hospital DF Star informou que o quadro do ministro é estável, ele está respirando espontaneamente, mas sem previsão de alta

Fellipe Sampaio/SCO/STF

Dias Toffoli foi hospitalizado na noite desta segunda-feira (16) em Brasília, que sofre com a fumaça das queimadas



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, foi internado devido a um quadro de broncopneumonia em Brasília (DF), cidade que sofre desde o fim de semana, com o fogo no Parque Nacional, uma área de mata preservada na parte norte da cidade. Nesta quarta-feira (17), o Hospital DF Star informou que o quadro do ministro é estável. “O ministro do STF José Antônio Dias Toffoli foi admitido na noite de ontem (16/09) com quadro de broncopneumonia. No momento encontra-se estável, respirando espontaneamente e sem previsão de alta”, diz a nota.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carolina Ferreira