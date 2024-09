O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, foi internado nesta terça-feira (17) com inflamação no pulmão em Brasília (DF), que sofre desde o fim de semana, com o fogo no Parque Nacional, uma área de mata preservada na parte norte da cidade. O STF ainda não informou o hospital para onde o ministro foi levado.

(em atualização)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carolina Ferreira