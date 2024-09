Ministro Dias Toffoli recebe alta após internação por pneumonia

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), teve alta médica nesta sexta-feira (20), por volta das 17h, do Hospital DF Star, em Brasília, cidade que sofre com a fumaça das queimadas do incêndio do Parque Nacional. Ele estava internado desde segunda-feira (16) em razão de uma pneumonia por hipersensibilidade. A recomendação médica é que Tofolli fique afastado do trabalho até 1º de outubro e deve se recuperar em casa.

