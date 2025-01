Ministro do Desenvolvimento Agrário diz que integrantes do MST foram mortos pelo crime organizado

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, concedeu uma entrevista à Jovem Pan News para discutir o assassinato de três líderes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) em um assentamento em Tremembé, interior de São Paulo. Durante a entrevista, o ministro destacou que, apesar de o crime ser de competência estadual, o presidente Lula solicitou que a Polícia Federal acompanhe as investigações em colaboração com a polícia estadual.

Teixeira enfatizou a importância de identificar e prender os responsáveis, garantindo que os assentamentos possam operar em segurança. “É fundamental que se esclareçam as autorias e os autores sejam definitivamente presos e possam ir a julgamento”, disse o ministro. O ataque ocorreu em um assentamento que havia sido recentemente regularizado pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). O ministro mencionou que a violência pode estar ligada a interesses do crime organizado na região, que teria reagido à supervisão e regularização dos lotes.

“O Incra fez uma supervisão, diagnosticou que tinha um lote vazio e destinou a uma das famílias que estavam no seu cadastro. O crime, de olhos gordos nesse lote, foi lá e atirou nas lideranças do assentamento do MST. Assim, tirou a vida de três liderança. Uma delas eu conhecia, tenho até foto com ele”, declarou Teixeira. “A supervisão [do Incra] garantiu a posse de todos os lotes. Em razão dessas conquista, houve uma reação do crime organizado.”

Além de abordar os ataques, Teixeira discutiu a relação do governo com o MST e os planos para a reforma agrária em 2025. Após anos de paralisação, o governo Lula reativou o Ministério do Desenvolvimento Agrário e, segundo o ministro, está promovendo novos concursos e programas para fortalecer o Incra. Ele destacou que, a partir de janeiro, haverá um forte impulso na criação de novos assentamentos, com terras já adquiridas e programas prontos para serem lançados, dependendo apenas da recuperação do presidente Lula para viagens.

Por fim, o ministro ressaltou a importância de uma reforma agrária eficaz para o desenvolvimento do país e a redução das desigualdades no campo. Ele afirmou que o governo está empenhado em criar condições para que os assentados possam viver e trabalhar com dignidade, contribuindo para a produção agrícola e o crescimento econômico do Brasil. Teixeira concluiu a entrevista reafirmando o compromisso do governo em promover a paz e a justiça social no campo.

Veja a entrevista de Paulo Teixeira ao Jornal Jovem Pan

*Reportagem produzida com auxílio de IA