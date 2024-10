Ministro do Esporte cobra punição a torcida organizada após briga

Ministro do Esporte, André Fufuca solicitou medidas administrativas contra uma torcida organizada do Peñarol. Torcedores do clube uruguaio protagonizaram cenas de violência no Rio de Janeiro, com roubos, agressões e arremesso de objetos contra a Polícia Militar. O time enfrenta o Botafogo pela semifinal da Libertadores na noite desta quarta-feira (23/10).

“A violência bárbara, registrada em plena via pública, não apenas envergonha o esporte, mas também representa uma ameaça inaceitável à ordem e à segurança dos cidadãos”, disse o ministro André Fufuca à coluna.

O ministro acionou os órgãos de segurança pública. “Todos os envolvidos devem ser rapidamente identificados, detidos e punidos com o máximo rigor da lei”. Além da individualização da conduta, Fufuca considerou necessária a penalização da torcida organizada.

Não há clareza sobre qual tipo de punição pode ser aplicada à torcida organizada pela atuação dos seus integrantes. A expectativa é que o caso acabe em sanções à participação em jogos da Conmebol ou até mesmo aplicação de multa.

“Demandamos que os órgãos responsáveis pelo esporte adotem, sem hesitação, medidas administrativas severas contra a torcida organizada do Peñarol, responsabilizando o grupo diretamente pelos atos de violência. O Ministério trabalha incansavelmente para erradicar qualquer manifestação de violência associada ao esporte, exigindo punições exemplares e definitivas para que esse tipo de comportamento não se repita. O futebol e o esporte em geral pertencem a todos que promovem a paz e o respeito, e não aos que semeiam o caos e a agressão”, finalizou André Fufuca.

RJ expulsa torcedores do Peñarol

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), anunciou que 200 torcedores do Peñarol envolvidos nos confrontos contra a Polícia Militar foram detidos e serão expulsos do estado. Os agentes da segurança pública continuam atuando na região do Recreio, local onde teve início a confusão.

Tudo começou por volta das 12h e contou com arremesso de pedras e garrafas. Para conter a confusão, bombas de efeito moral foram utilizadas, mas os torcedores estavam em maior número e a situação só foi controlada após cerca de 45 minutos. Também há denúncias por saques em quiosques do local.