Ministro do Planalto procura Ibaneis após governador criticar Lula

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, procurou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), na manhã desta quarta-feira (18/9), em meio aos atritos entre os dois governos por causa dos incêndios em Brasília.

Pimenta procurou Ibaneis após o governador postar nas redes sociais uma dura mensagem com críticas a Lula e ao governo federal. Na postagem, ele chamou o presidente de “insensível” diante do trabalho dos bombeiros no combate aos incêndios florestais.

1 de 5

Fumaça no Distrito Federal causada por incêndios na floresta nacional

Michael Melo/Metrópoles

2 de 5

A nova estratégia de campanha do ex-faborito de Lira na Câmara

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

3 de 5

Bombeiros combatem o incêndio desde terça-feira

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

4 de 5

Imagens do combate às chamas na Flona

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

5 de 5

Imagens do combate às chamas na Flona

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

“O presidente revela não só desconhecimento, como também insensibilidade diante do efetivo trabalho do Corpo de Bombeiros de Brasília, da Defesa Civil e de outros agentes envolvidos, que se dedicam diuturnamente a combater os focos de incêndios e são comprometidos com ações preventivas ao longo de todo o ano. Por esta razão, são instituições respeitadas e admiradas pela população”, afirmou Ibaneis.

O governador também apontou “desleixo” do governo federal com o Parque Nacional de Brasília, cuja administração é de responsabilidade da União. O parque pegou fogo nos últimos dias, deixando a população da capital federal debaixo de fumaça.

“Infelizmente, o presidente, como morador transitório de Brasília, deve estar preocupado em explicar a incapacidade e precariedade dos órgãos federais em regiões onde devia ser mais presente. Desleixo inclusive com o Parque Nacional (de Brasília), que, apesar de ser uma área federal, segue ignorado pelas autoridades federais, deixando o DF sozinho na empreitada de sua preservação.”, afirmou o governador na postagem.

Após a postagem, Pimenta procurou Ibaneis por meio de mensagem. Na conversa, o ministro desmentiu que o presidente teria acusado os bombeiros do DF de inércia no combate aos incêndios e ressaltou que o próprio petista negou a afirmação.

“Inventaram uma fala minha e agora estão criando falsas polêmicas. Para deixar claro: só tenho gratidão e admiração pelo trabalho dos brigadistas, da defesa civil e dos bombeiros de todo o Brasil no combate aos incêndios. Precisamos dar a eles mais condições de trabalho.”, escreveu o presidente.

Ibaneis diz não ter mágoa Ao Metrópoles, Ibaneis confirmou ter sido procurado por Pimenta. Ele explicou que sua reação se deu em razão de uma notícia publicada por um site de repercussão nacional sobre uma suposta crítica de Lula ao trabalho do Corpo de Bombeiros do DF.

“Minha reação se deu a partir da publicação, em um site conhecido de repercussão nacional, de que o presidente teria criticado a atuação do meu governo neste episódio das queimadas. Agora pela manhã o ministro da Secom, de quem eu gosto muito e por quem tenho grande consideração, me procurou para esclarecer os fatos e desmentir o que havia sido publicado neste veículo. Diante disso, não vejo nenhum motivo para carregar qualquer tipo de mágoa. Mantenho, no entanto, minha defesa irrestrita aos Bombeiros e à Defesa Civil, que fazem um excelente trabalho e são muito respeitados pela população do DF”, disse Ibaneis.