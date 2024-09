Ministro do STF autoriza abertura de inquérito contra Silvio Almeida por assédio sexual

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu autorização para que a Polícia Federal inicie um inquérito contra Silvio Almeida, ex-ministro de Direitos Humanos, que enfrenta acusações de assédio sexual. A decisão foi tomada após a PGR (Procuradoria-Geral da República) manifestar apoio ao início das investigações. Almeida, que foi demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), declarou que pretende provar sua inocência. A Polícia Federal já enviou um relatório ao STF, questionando se o inquérito deve ser conduzido na Corte ou encaminhado para a primeira instância. Entre as testemunhas ouvidas está a professora Isabel Rodrigues, que relatou ter sido assediada por Almeida durante um almoço há cinco anos. A defesa do ex-ministro não se pronunciou, alegando desconhecimento dos detalhes apresentados.

O caso ganhou notoriedade após a divulgação das denúncias de assédio sexual contra Almeida, que também envolvem a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. O movimento Me Too Brasil confirmou que recebeu relatos de assédio contra o ex-ministro e que as vítimas estão recebendo apoio psicológico e jurídico. Anielle Franco, em uma reunião com outros membros do governo, confirmou que foi assediada por Silvio Almeida, que por sua vez nega as acusações. Informações sobre o caso já circulavam no gabinete do presidente Lula desde o ano passado e foram utilizadas como justificativa para não considerar Almeida como um possível indicado para uma vaga no STF.

