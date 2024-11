Ministro do STF, Edson Fachin recebe medalha do mérito do Judiciário do TJ-BA, em Salvador

O evento de entrega da honraria aconteceu no Auditório Desembargadora Olny Silva, na sede do Judiciário baiano. Além da homenagem, o evento foi marcado também pela palestra conduzida por Fachin, “O papel do Supremo Tribunal Federal na preservação e na guarda da Constituição Federal”.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, recebeu, nesta segunda-feira (18), a medalha do Mérito do Judiciário, que foi entregue pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), em Salvador.

“Juízes e Juízas do Brasil estejam onde estiver, [vocês]não devem ser vistos pela sociedade como satélites da polarização. Vocês devem gerar confiança”, destacou Fachin durante sua apresentação.

“Nós, Juízes e Juízas do Brasil, julgamos cerca de 33 milhões de processos no ano de 2023. Isso representa a maior produtividade do Poder Judiciário brasileiro, mas temos que melhorar”, completou o ministro.

Participaram do ato, o secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, Felipe Freitas, representando o Governador Jerônimo Rodrigues; o Ministro do Superior do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro; o Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia; Pedro Maia; o Procurador-Geral do Município de Salvador, Eduardo Vaz Porto, representando o Prefeito Bruno Reis; o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE/BA), Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto; o Presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), Desembargador Julio Travessa; o Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Conselheiro Marcus Presídio; a Defensora Pública Geral do Estado da Bahia (DPE/BA), Firmiane Venâncio; e a Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia, Christianne Gurgel.