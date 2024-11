Ministro do STJ palestra em workshop sobre direitos da pessoa com deficiência em Salvador nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (31), o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Reynaldo Soares da Fonseca, estará entre os palestrantes do Workshop Direitos da Pessoa com Deficiência que será realizado na sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), em Salvador. Caberá ao ministro conduzir a conferência magna sobre o tema “Inclusão e Fraternidade”.

O evento começará às 14h, com os painéis “Direitos das Pessoas com Deficiência no Âmbito Previdenciário e Tributário” e “Pessoa com Deficiência e Sistema de Justiça”. Ainda entre os palestrantes estão o conselheiro Pablo Coutinho, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); a juíza Patrícia Cerqueira; o auditor Fiscal da Receita Federal, Ivan Kertzman; o defensor público Clériston Cavalcante; e os professores Maurício Requião e Fernanda Lage.

A programação inclui também o lançamento do livro “Pessoa com Deficiência em Situação de Curatela e Sistema de Justiça”, da juíza Patrícia Cerqueira, titular da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos de Salvador. A magistrada é doutora em Direito Constitucional e integra o Comitê de Pessoas com Deficiência do CNJ.

O workshop pretende capacitar atores do sistema de justiça para a efetiva aplicação da legislação sobre o tema. A palestra é direcionada a magistrados, servidores, promotores de justiça, defensores públicos, advogados, associações de representação de pessoas com deficiência e cidadãos em geral.

As inscrições são gratuitas, abertas ao público e feitas por meio do Sistema SIEC no site unicorp.tjba.jus.br. Haverá transmissão pelo canal do Poder Judiciário no YouTube.