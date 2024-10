Ministro do TCU revela que Enel não tem equipamento para medir dimensão das tempestades

O TCU (Tribunal de Contas da União) tomou a decisão de exigir que a Enel, empresa responsável pela distribuição de energia em São Paulo, compartilhe informações em tempo real sobre suas operações com as autoridades locais. Esta determinação foi anunciada pelo ministro do TCU, Augusto Nardes, após uma reunião com o governador de São Paulo e prefeitos de 24 municípios que foram severamente afetados por uma tempestade. O evento climático deixou 200 mil pessoas sem eletricidade por cinco dias na região metropolitana, gerando críticas à Enel pela sua falta de preparo e resposta inadequada às emergências climáticas.

Durante a reunião, o ministro Nardes expressou sua preocupação com a falta de equipamentos adequados por parte da Enel para prever e mitigar os impactos das tempestades. Ele destacou que a empresa não possui os instrumentos necessários para medir a dimensão das tempestades, o que compromete sua capacidade de resposta e prevenção. A ausência de um time de prontidão para atender a população afetada foi um ponto crítico levantado, evidenciando a falha da Enel em garantir uma boa governança e avaliação de riscos. “Eu fiquei surpreso que a Enel corre atrás do prejuízo. Depois que as coisas acontecem, eles saem em busca de soluções. Me deixou preocupado minha conversa com o responsável pela Enel”, disse Nardes.

Além disso, o TCU está liderando uma auditoria mundial sobre questões climáticas, com o objetivo de melhorar a governança e a prevenção de desastres no Brasil e em outros países. Nardes enfatizou a necessidade de estabelecer um comitê de crise em São Paulo para coordenar as ações de resposta a desastres. Este comitê garantiria que as informações fossem compartilhadas de forma eficaz entre as prefeituras e o governo estadual, promovendo uma resposta mais coordenada e eficiente a eventos climáticos extremos.

A decisão do TCU visa evitar que situações como a recente tempestade em São Paulo se repitam. Ao exigir que a Enel e outras autoridades estejam melhor preparadas para lidar com eventos climáticos extremos, o TCU busca garantir maior transparência e eficiência no serviço prestado. Esta medida é um passo importante para assegurar que a população não sofra novamente com a falta de energia e que as empresas responsáveis estejam devidamente equipadas para enfrentar desafios climáticos futuros.

Confira a entrevista com Augusto Nardes no 3 em 1