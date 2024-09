Ministro Silvio Almeida processa ONG MeToo após acusações de assédio sexual

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, decidiu processar a ONG MeToo após ser alvo de acusações de assédio sexual. Entre as denúncias, destaca-se uma feita pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. A ONG confirmou que recebeu relatos sobre Almeida e, em resposta, a defesa do ministro pediu esclarecimentos sobre a atuação da organização e as evidências que sustentam as alegações.

Almeida refutou as acusações, classificando-as como “ilações absurdas”. Em uma declaração, a MeToo Brasil informou que as denúncias foram feitas com o consentimento das vítimas, que também receberam apoio psicológico e jurídico durante o processo. A ONG reafirmou seu compromisso em acolher as pessoas que buscam ajuda.

Além disso, o ministério de Almeida acusou a MeToo de tentar interferir de maneira inadequada em processos licitatórios e de divulgar as denúncias sem apresentar provas concretas. A nota emitida pelo ministério sugere que as acusações anônimas contra outros integrantes da pasta seguem um padrão de alegações sem fundamento.

