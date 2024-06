Ministros cumprimentam Vini Jr. por vitória na Champions League

Jogador brasileiro marcou 1 dos 2 gols que levou o Real Madrid a vencer o campeonato europeu

Com o título mais importante da Europa, Vini Jr. (foto) desponta como um dos favoritos a ganhar a Bola de Ouro Reprodução/Twitter @vinijr – 11.fev.2023

PODER360 1.jun.2024 (sábado) – 22h56



Ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deram os parabéns neste sábado (1º.jun.2024) ao jogador brasileiro Vinicius Jr. pelo gol marcado na final da Champions League. O Real Madrid venceu o Borussia Dortmund, da Alemanha, com o placar de 2 a 0.

Com o título mais importante da Europa, o jogador desponta como um dos favoritos a ganhar a Bola de Ouro. O último brasileiro a vencer o prêmio dado ao melhor jogador da temporada foi Kaká, em 2007.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse que Vini Jr. enche o país de orgulho.

A ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial, cumprimentou o atleta pelo desempenho no jogo. “Pretos no devido lugar!”, escreveu.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática republicou a postagem de comemoração de Vini Jr. e disse que a luta e o futebol do jogador “emocionam”.

O ministro do Esporte, André Fufuca, comemorou a vitória do jogador e falou do Plano Nacional Esporte Sem Racismo, que deve ser lançado neste ano. Em vídeo publicado em seu perfil no X (ex-Twitter), ele e a ministra Anielle Franco aparecem divulgando a causa.

Eis o vídeo:

Um grande abraço para @vinijr, craque da Seleção que tanto nos orgulha. Eu e a ministra da Igualdade Racial, @aniellefranco, estamos juntos ao lado do Vini no combate ao racismo.

Vamos lançar este ano o Plano Nacional Esporte Sem Racismo. pic.twitter.com/dOJ2Y9epfz

— André Fufuca (@andre_fufuca) March 26, 2024