Ministros de tribunais superiores receberão Medalha do Mérito em Educação Judicial da Unicorp do TJ-BA

No mês em que completará 26 anos, em novembro, a Universidade Corporativa Ministro Hermes Lima (Unicorp) do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) entregará a Medalha do Mérito em Educação Judicial Desembargador Mário Albiani a ministros, desembargadores, juízes, juristas, servidores e professores.

Na sessão desta quarta-feira (23), o Pleno do TJ-BA aprovou os nomes indicados pelo diretor-geral da Unicorp, desembargador Jatahy Fonseca Junior.

Receberão a medalha os ministros Nunes Marques, membro do Supremo Tribunal Federal (STF) e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam); e Reynaldo Soares Fonseca, também do STJ.