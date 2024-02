Ministros do STF estarão atentos a ato de Bolsonaro em São Paulo

Os ministros do Supremo Tribunal Federal se comprometeram a acompanhar o ato de Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, em São Paulo, no domingo (25/02). O compromisso foi fechado durante o jantar de comemoração do novo ministro Flávio Dino, o qual reuniu todos os magistrados, na noite de quinta-feira (22/02).

O acompanhamento será feito por meio de lives que o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados devem fazer nas redes sociais. Pelo menos o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, já confirmou que transmitirá o evento no YouTube.

O compromisso marca o alerta que o STF está em relação ao evento bolsonarista. Os juízes estarão atentos a qualquer crime contra a honra deles mesmos, assim como o um possível aumento das tensões com o tribunal.

Estarão especialmente atentos a possíveis ataques direcionados ao relator do inquérito das milícias digitais, o ministro Alexandre de Moraes. Uma equipe do juiz também acompanhará o ato bolsonarista.

Bolsonaro afirmou que não provocará nem atacará Moraes e pediu aos seus apoiadores que não ergam faixas e cartazes “contra quem quer que seja”.

O pastor Silas Malafaia, no entanto, disse que “cada um tem seu estilo e cada um será responsável pelo que falar” sinalizando que nem Moraes estará protegido de críticas.