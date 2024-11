Ministros do STF são retirados do prédio após explosões e sessão da Câmara é suspensa

O Supremo Tribunal Federal (STF) disse em nota que os ministros foram retirados da sede da Corte em segurança após dois estrondos ao lado do prédio na praça dos Três Poderes na noite desta quarta-feira (13). Os servidores também foram retirados “por medida de cautela”. Os dois estrondos foram ouvidos ao lado do Supremo logo após o fim da sessão plenária, por volta das 19h. “Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF”, complementa a nota.

Após a identificação de explosões próximas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) decidiu suspender a sessão no plenário da Câmara. Presidente da sessão no momento, Cavalcante solicitou que os presentes na Câmara não deixem o prédio e aguardem orientações das forças de segurança. No momento das explosões, os deputados apreciavam uma Proposta de Emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária às igrejas.