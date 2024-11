Minotouro dá aulão de boxe para jovens de comunidades do Rio

O lutador Minotouro ofereceu um aulão de boxe na praia de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, para 60 crianças das comunidades da Rocinha, Vidigal, Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. O evento faz parte do Conexão Praia, que visa oferecer atividades esportivas e culturais gratuitas à população e tem apoio do Governo do Estado.

O desta sexta-feira (15/11) foi de muita energia e disposição na praia de Ipanema, Zona Sul do Rio. Com uma programação repleta de atividades esportivas e culturais, o fim de semana começou com um super aulão de boxe com o famoso lutador de MMA, Minotouro, e seguiu com uma demonstração de rugby e um aulão de dança com o bailarino Bruno Paiva.

O atleta, por intermédio do Instituto Irmãos Nogueira, fretou dois ônibus da comunidade do Jacarezinho até a Praia de Ipanema para que os jovens das comunidades carentes aproveitassem o início do feriado prolongado. Minotouro falou da energia de praticar sua paixão a um público tão variado e da importância do esporte.

“Tenho certeza que o esporte muda a cabeça da criança, não é só o físico. Quando você fortalece o corpo, fortalece a mente. Então, você cria confiança. Desse jeito são formadas crianças mais respeitosas, honestas e disciplinadas. São valores e comportamentos que podem não formar um campeão, mas com certeza constroem um cidadão melhor”, afirmou o atleta.

Dançarino de Anitta

Além da aula gratuita de boxe, o evento também contou com uma aula de dança com Bruno Paiva, bailarino que já se apresentou ao lado de cantoras como Anitta, Iza e Ivete Sangalo. Com uma trajetória inspiradora e mais de 15 países no currículo, ele levou para o público uma aula inspirada nos ritmos africanos e no hip-hop.

“Posso dizer que a música me salvou. É muito gratificante e importante passar o que aprendi aqui e continuar disseminando para os jovens e as crianças. Sempre me diverti e agora estou prestando serviço, colocando mais um degrauzinho, mais um tijolo para construir esse Rio de Janeiro maravilhoso”, afirmou Bruno.

Para os mais curiosos, o evento apresentou o rugby para os mais curiosos, numa parceria da ONG UMRio com o Consulado do Reino Unido. Os participantes tiveram uma demonstração do esporte, seguida de aula para os inscritos. O esporte é um dos mais populares na Inglaterra.