Mirassol contrata Reinaldo para fortalecer elenco em ano centenário

O Mirassol anunciou a contratação do lateral-esquerdo Reinaldo, de 35 anos, como parte de sua estratégia para o centenário do clube e a sua primeira participação na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador, que já teve passagens por grandes clubes como São Paulo e Grêmio, estava sem clube após o término de seu contrato com o Grêmio no final do ano passado, onde atuou em 95 partidas e anotou nove gols. Reinaldo expressou sua satisfação em integrar o projeto do Mirassol. “Estou muito feliz por fazer parte desse projeto. Tenho certeza de que vou me doar ao máximo nos treinos e jogos para fazer a felicidade de todos os torcedores”, declarou o atleta, demonstrando comprometimento com a nova equipe.

A estreia do Mirassol no Campeonato Paulista está marcada para o dia 16 de janeiro, quando enfrentará o Santos na Vila Belmiro. O time está inserido no Grupo A, que conta com adversários como Botafogo, Corinthians e Inter de Limeira, o que promete desafios significativos na competição. Com a chegada de Reinaldo, o Mirassol busca fortalecer seu elenco e garantir um desempenho competitivo na temporada.

