Mirassol, Sport e Ceará garantem o retorno para Série A do Brasileirão

Definidas as equipes que garantiram o acesso para a Série A de 2025. Neste domingo (24/11), Mirassol, Sport e Ceará confirmaram o acesso na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Jogando em casa, o Mirassol derrotou a Chapecoense por 1 x 0, com gol de Iury. Com o resultado, a equipe do interior paulista garantiu a vaga na elite do futebol no ano que vem. Essa será a primeira vez na história que o Leão Caipira irá disputar a primeira divisão. O time fechou a competição na 2ª posição.

Na Ilha do Retiro, o Sport derrotou o campeão Santos e ficou com a outra vaga. Lucas Lima marcou duas vezes na vitória do Leão por 2 x 1. Wendell fez o gol do Peixe, que já havia garantido o acesso há duas rodadas. A última participação da equipe na série A foi em 2021.

Fechando a lista de classificados, o Ceará é o outro time a subir de divisão. O Vozão empatou com rebaixado Guarani em 0 x 0 no Brinco de Ouro da Princesa. O último rebaixamento do Ceará ocorreu em 2022 e a equipe retorna para a disputa do Brasileirão na Série A.