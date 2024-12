Miss de 22 anos diz que está “apaixonada” por Amado Batista, de 73

Calita Franciele Miranda, de 22 anos, que foi eleita Miss Universe Mato Grosso 2024, falou pela primeira vez sobre seu relacionamento com Amado Batista, de 73.

“Chega de mistério. Sim, gente, é verdade. Estou namorando e apaixonada”, declarou a modelo nos stories do Instagram. A confirmação veio após dias de especulação nas redes sociais.

Logo depois, Calita brincou sobre a repercussão do relacionamento: “Eu sei que são muitos seguidores novos chegando”, disse, novamente em seus stories.

Amado Batista também confirmou o namoro durante uma entrevista ao programa The Noite com Danilo Gentili, do SBT, mas sem mencionar o nome da miss. “A internet fala demais. Mas tô namorando sério, é verdade. Eu nunca fui namorador, mas precisamos namorar para ser feliz, não é?”, afirmou o cantor.