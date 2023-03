Miss paraibana morre após se jogar de sexto andar para fugir de incêndio na zona sul de São Paulo

A miss Sertão Paraibano, Maya Nitão, morreu aos 26 anos após se jogar do sexto andar de um apartamento para fugir de um incêndio na zona sul de São Paulo. Já o irmão dela, César Nitão Filho, de 23 anos, inalou fumaça e segue internado no Hospital Beneficência Portuguesa. Neste sábado, 25, o apartamento em que as vítimas moravam, localizado na Vila Olímpia, pegou fogo por volta das 10h39. Maya Nitão pulou do sexto andar e teve que ser socorrida ao Hospital das Clínicas com parada cardiorrespiratória. O incêndio mobilizou 13 equipes do Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações sobre o motivo das chamas terem iniciado. Um vídeo que circula nas redes sociais, feito de um imóvel vizinho, mostra o fogo na sacada do apartamento. No mesmo imóvel, saia fumaça preta de duas janelas. O caso foi registrado como incêndio pelo 14º Distrito Policial, em Pinheiros, e está sendo investigado pela Polícia Civil. O corpo da miss será velado em João Pessoa. Nas redes sociais, o empresário e jornalista César Nitão, pai da vítima, informou que as homenagens de despedida serão feitas na capital da Paraíba. “A dor é muito grande”, escreveu. Natural de Campina Grande, no sertão do estado, a modelo foi eleita a primeira Miss Sertão Paraibano CNB, após ser coroada em janeiro deste ano.

